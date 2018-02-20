Зимники Якутии работают на обогрев региона с рекордными показателями

За время действия зимних дорог в города и посёлки Якутии планируют доставить почти 500 тысяч тонн угля. Как сообщили власти республики, объёмы выросли из-за подключения новых объектов. Только за прошлый год в заполярных населённых пунктах построили 18 котельных. В планах на этот год — еще больше десятка. За пять лет к центральному отоплению подключили свыше 500 домов. Завоз идет согласно заранее утвержденному графику. Половина нормы уже выполнена, сообщает телеканал "Россия 24".