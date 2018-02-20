Фигуристы из России Боброва и Соловьев – пятые в произвольной программе

На Олимпийских играх в Пхенчхане состоялись соревнования фигуристов. Танцевальные дуэты продемонстрировали свои произвольные программы. Спортсмены из России Екатерина Бобкова и Дмитрий Соловьев набрали 186,92 балла, что позволило им занять пятую строчку. По итогам короткой программы российская пара шла на шестом месте.

На первом месте обосновались фигуристы из Канады – Тесса Вирчу и Скотт Муар. Они получили от судей рекордные для Олимпийских игр 206,07 балла по сумме двух программ. Следом за ними расположились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции (205,28), а замкнули пьедестал американские фигуристы Майя Шибутани и Алекс Шибутани (192,59).

Еще одна пара фигуристов из России – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили свое выступление на 13-м месте – от судей они получили итоговые 162,24 балла.