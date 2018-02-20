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20 февраля 201814:40

Интересные идеи для подарков на 23 февраля и 8 марта
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Конец февраля и начало марта – это не только долгожданный конец зимы и неспешное пробуждение природы, но сразу два следующих друг за другом праздника – День защитника Отечества и Международный женский день. Как показывают годы наблюдений, это время, когда одна из половин человечества с предвкушением готовится к своему торжеству, а вторая половина в панике ищет идеи для подарков.

При выборе подарка главное – это не впадать в крайности. Слишком оригинальный и необычный дар может попросту шокировать и в лучшем случае останется доживать свой век на полке. Неоригинальный, но практичный подарок намекает на то, что времени и сил на его поиски было потрачено не так много, как хотелось бы обладателю банального подношения.

Как найти золотую середину, чтобы и идея была "незаезженной", и подарком активно пользовались по назначению? Поговорим о подарках для обоих полов по отдельности.

Подарки для сильных и мужественных

Носки и пена для бритья – своеобразный эталон мужских подарков, порядком надоевшая классика жанра. Алкоголь, фляжки, зажигалки, органайзеры, брелоки – тоже идеи избитые и внимания заслуживающие лишь в крайнем случае, да и то далеко не всегда.

Предлагаем вам обратить внимание на ту категорию товаров, которую вы, скорее всего, ранее даже не расценивали в качестве возможного подарка – это спортивные аксессуары.

Где искать? Рекомендуем посетить сайт Sportle, в каталоге которого собрано более миллиона товаров. В то же время площадка не занимается продажей, а лишь собирает актуальную информацию об ассортименте крупнейших магазинов, ценах и распродажах, направляя пользователя в конечном итоге на сайт продавца, не взимая каких-либо комиссий и сборов. Другими словами, сайт создан для удобного и быстрого поиска сразу в десятках популярных магазинов. Но на одной странице и с комфортными фильтрами.

Если мы ищем товары для мужчин, которые увлекаются какой-нибудь видом спорта, то задача становится элементарной. Выбираем направление, например, сноуборд или лыжи, хоккей или велоспорт, и подбираем аксессуар под наш бюджет и предпочтения. Если мужчина или парень спортом пока не увлекаются, наш подарок может стать тем самым толчком, который откроет глаза на всю привлекательность баскетбола, беговых лыж, бадминтона, скейтборда или плавания. И пусть это будут всего лишь перчатки или бутылка для воды – такой подарок точно будет смотреться оригинально полезным на фоне визитниц, штопоров, одеколонов и шампуней.

На сайте можно подобрать аксессуары и товары для широкой аудитории – тех, кто предпочитает активный отдых на природе, туристические походы, прогулки или просто занятия в тренажерной зале. Сумки, фонарики, каски, палатки, очки, термосы, бинокли – список товаров, которые заинтересуют даже далекого от спорта человека, огромен. В конце концов, можно зайти в раздел товаров для автомобилистов и выбрать недорогой, но памятный аксессуар. Уж автомобили водят многие, и подарку для их "железного коня" точно будут рады.

Подарки для милых и женственных

Выбрать спортивный товар можно и для прекрасного пола, тем более что женщины порой занимаются бегом, гимнастикой, фитнесом, аэробикой, велосипедами и ходьбой чаще мужчин.

Для поиска женственных подарков будет удобен портал Lookbuck. Данный сайт работает по аналогии с уже упомянутым ресурсом – собирает и актуализирует информацию о товарах известных модных брендов и размещает в каталоге с удобной навигацией. Сам процесс покупки производится на сайте магазина без комиссий сервиса. Главная специализация – одежда, обувь, сумки, косметика.

Какие товары в этом случае могут стать идеальным подарком? Очевидно, сразу же на ум приходят женские украшения. Необязательно дарить золото и бриллианты, чтобы по-хорошему удивить вашу девушку, подругу, супругу, маму или коллегу. В каталоге бижутерии можно подобрать милые украшения и модные аксессуары из полудрагоценных камней и благородных металлов под любой бюджет – застежки, браслеты, сережки, кулоны и так далее. В то же время спешим напомнить, что драгоценности, тем более, кольца – это знак особого внимания к женщине, и в некоторых случаях такие подарки могут быть неуместны.

Зато всегда можно подарить прекрасному полу что-то еще – стильные дополнения к образу в виде перчаток, сумочек, очков. Если вы испытываете трудности в выборе, рекомендуем посетить раздел с "луками" на упомянутом портале. Образы моделей и блогеров с указанием, что на них одето и надето в данный момент, помогут сделать правильный выбор даже тем, кто далек от моды.

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