Американская фристайлистка обманом проникла на Олимпиаду и заняла последнее место

Тема:
Олимпиада-2018 1 час назад
Американская фристайлистка обманом проникла на Олимпиаду и заняла последнее местоЧитайте нас в Telegram
33-летняя американская лыжница Элизабет Суэйни, представлявшая Венгрию на Олимпиаде в Пхенчане, заняла последнее место в соревнованиях по хаф-пайпу, лыжному фристайлу. От спортсменки требовалось выполнять трюки, однако она не сделал ни одного. Оказалось, Суйэни проникла на Игры не совсем честно, сообщает Denver Post.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено выступление Элизабет Суэйни на Играх. Американка просто проехала дистанцию, пару раз подпрыгнув.
Eine wahre Olympia-Heldin. 💪👍😄 #swaney #pyeongchang2018 #freeskiing pic.twitter.com/NIPH6qwah8— Marco (@MarcoSk__) 19 февраля 2018 г.
Для сравнения, вот как выглядит выступление канадки Кэсси Шарп, которая заняла первое место в этой дисциплине фристайла.
Выяснилось, что Элизабет Суэйни на самом деле непрофессиональная спортсменка. Она попала на Игры из-за несовершенства системы отбора. Согласно правилам, для попадания на Олимпиаду спортсменке надо было попасть в топ-30 на нескольких международных соревнованиях.
Суйэни специально выбирала состязания, где было меньше 30 участников. Иногда ее соперницы падали, и американке даже удавалось занять не последнее место.
Представители лыжной команды Венгрии заявили, что до прибытия в Пхенчан ни разу не видели, как катается Суэйни. По словам европейцев, женщина приехала на Игры за свой счет.
Это не единственный курьез этих игр. Ранее сообщалось, что талисман Олимпиады застрял в двери, а местные скульптуры людей-пуль стали мемами.
-
Хоккеисты Финляндии и Германии вышли в четвертьфинал1 час назад
-
Российские бобслеистки попали в Топ-15 после первых попыток1 час назад
-
Александр Крушельницкий: я никогда не принимал допинг2 часа назад
-
Немецкие двоеборцы заняли весь олимпийский пьедестал2 часа назад
-
Федерация керлинга: Крушельницкому подсунули мельдоний3 часа назад
-
Смешанную эстафету биатлонистов выиграли французы. Россияне - девятые3 часа назад
-
Россияне завоевали серебро в лыжной эстафете
- Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией
- Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике
- Олимпийский комитет России сделал заявление по допингу
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Крушельницкому подсунули мельдоний
- В МИД рассказали, что за россияне погибли в Сирии
- Порошенко подписал закон о России-агрессоре
- Стрелял в спину: страшные кадры у храма в Кизляре
- В России вспоминают выдающегося дипломата Виталия Чуркина
-
Российскому хоккеисту припомнили избиение жены
- Нашего чемпиона могли подставить с допингом
- Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений. Видео
- Известного шансонье зарезал друг в день Святого Валентина
- Найдено тело девочки, пропавшей во время свадьбы полгода назад
- Баки американского истребителя чудом не убили японских рыбаков
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Известна российская цена нового Mercedes-Benz G-Class
- Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
-
Тиллерсон заявил о расширении санкций против России
- Мусорные облигации EM надежнее американских. Почему?
- Отказ от наличных: Швеция зашла слишком далеко?
- Разрушительное влияние США в Сирии - глобальный риск
- Медведев: нас не смогут взять в кольцо
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Правда или миф: может ли спаржа увеличить риск рака
- Голод стал сильнее после похудения? Возможно, это навсегда
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- Крафтовое пиво полезнее, чем красное вино
-
Трагедия в Кизляре: детали расследования
- Кто стрелял на Майдане: новые доказательства
- Москвичи ждут сибирских морозов
-
Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Попавший в тюрьму в Таиланде российский пенсионер вернулся домой
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Приговор гонщику с Бауманской: два года за смертельное ДТП
- Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
- На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорама
- Третьяковку на Крымском валу ждет трансформация
- Шум на улице и в офисе: что говорят врачи и шумомер
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса
Трансляции
Трамп считает, что относится к России более жестко, чем Обама
Собчак назвала имена своих спонсоров
Песков пообещал уточнить дату послания президента
Обвал доллара прекратился. Надолго ли?
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
Роскомнадзор пока не планирует блокировать YouTube
Фильм "Лёд" показали в Пхенчхане
Главу Банка Латвии обвинили в вымогательстве
Telegram восстановил работу
В тире на юго-западе Москвы ранили подростка
В Иране нашли первые тела жертв авиакатастрофы
Надо Львовом подняли бандеровский флаг
Смарт-колонку сделали ведущим настольной игры
Экс-барабанщик "Черного кофе" обнаружен мертвым
Стокгольмский террорист: убивать шведов, чтобы помочь ИГ
Программа "60 минут по горячим следам"
Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией
Зюганов проверит, есть ли у Грудининых дома в Латвии
Женщина-бармен убила клиента пятью ударами кулака
"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере