Американская фристайлистка обманом проникла на Олимпиаду и заняла последнее место

33-летняя американская лыжница Элизабет Суэйни, представлявшая Венгрию на Олимпиаде в Пхенчане, заняла последнее место в соревнованиях по хаф-пайпу, лыжному фристайлу. От спортсменки требовалось выполнять трюки, однако она не сделал ни одного. Оказалось, Суйэни проникла на Игры не совсем честно, сообщает Denver Post.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено выступление Элизабет Суэйни на Играх. Американка просто проехала дистанцию, пару раз подпрыгнув.

Для сравнения, вот как выглядит выступление канадки Кэсси Шарп, которая заняла первое место в этой дисциплине фристайла.

Выяснилось, что Элизабет Суэйни на самом деле непрофессиональная спортсменка. Она попала на Игры из-за несовершенства системы отбора. Согласно правилам, для попадания на Олимпиаду спортсменке надо было попасть в топ-30 на нескольких международных соревнованиях.

Суйэни специально выбирала состязания, где было меньше 30 участников. Иногда ее соперницы падали, и американке даже удавалось занять не последнее место.

Представители лыжной команды Венгрии заявили, что до прибытия в Пхенчан ни разу не видели, как катается Суэйни. По словам европейцев, женщина приехала на Игры за свой счет.

Это не единственный курьез этих игр. Ранее сообщалось, что талисман Олимпиады застрял в двери, а местные скульптуры людей-пуль стали мемами.