Беременная владелица Mercedes устроила потасовку с женщиной-водителем в Сочи

Приличным затором обернулся дорожный конфликт двух женщин в Адлерском районе Сочи, не поделивших проезжую часть. Установленный в попутной машине регистратор снял на видео момент противостояния.

Стычка произошла на кольце у моста через Мзымту. На кадрах видно, как водитель Mersedes-Benz CLS с челябинскими номерами включает поворотник и пытается перестроиться вправо, сразу за автобусом. Впрочем, практически тут же владелица выключает сигнал и начинает сдавать левее, не обращая внимания на двигавший сбоку Nissan Presage. Владелица минивена успела остановиться, но едва не задела ограждение.

Свое мнение о манере вождения водителя Mersedes она решила высказать лично, но за рулем "немца" оказалась беременная женщина, которая нелестные замечания в свой адрес восприняла близко к сердцу. Выбравшись из салона, будущая мама не ограничилась словесным внушением, но и с силой толкнула соперницу, после чего принялась грозить ее попутчикам.

Разойтись миром после этого автолюбительницы не смогли, решив доверить разбирательство конфликта инспекторам ДПС. Из-за перекрывших полосы машин на дороге образовалась внушительных размеров пробка.