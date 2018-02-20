Проба "В" керлингиста Крушельницкого оказалась положительной

Стал известен результат пробы "В" керлингиста из России Александра Крушельницкого. Она оказалась также положительной. В анализах был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещенных веществ.

Олимпийский комитет России подтверди, что проба "В" керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. ОКР будет расследовать обстоятельства случившегося. "19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "В" члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме. Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента". – приводит "Спорт-экспресс" текст заявления Олимпийского комитета России.

"Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена. В связи с этим Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего". – говорится в заявлении.

При этом ОКР указывает, что применение мельдония, тем более в таком количестве, не имело смысла. Что дает основания говорить о том, что Крушельницкого подставили. "Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека", — говорится в заявление ОКР.