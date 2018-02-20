Хозяйки Олимпийских игр выиграли эстафету в шорт-треке

Завершилась женская эстафета в шорт-треке. Победу одержали хозяйки Олимпиады – спортсменки Южной Кореи. На втором месте итальянки, бронзовые награды – у спортсменок из Нидерландов.

Сим Сук Хи, Чхве Мин Чон, Ким Е Цзинь и Ким А Лан были быстрее всех в главном финале и завоевали золотые награды. На втором месте сборная Италии, на третьем – голландки. Сборные Китая и Канады были дисквалифицированы.

Спортсменки из России — Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич – не смогли пробиться в финал и стали в итоге пятыми.