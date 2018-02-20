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20 февраля 201815:17

ФОМ: престиж российских военных растет, а дела в армии идут отлично

Global Look Press

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Большинство россиян (56%) оценивают положение дел в армии как хорошее или даже отличное. Такой вывод делает "Фонд общественного мнения" на основе соцопроса, проведенного ко Дню защитника отечества. Кроме того, растет и престиж военных. Если в 2010 году 35% респондентов считали эту профессию совсем непривлекательной, то сейчас цифра упала до 13%. А ровно противоположного мнения теперь придерживаются 60% граждан.

Также все больше россиян не против карьеры военного для своих детей и внуков. "За" высказались 53% опрошенных, "против" только 34%. Остальные воздержались. Кроме того, все реже в обществе встречается мнение, что служба в вооруженных силах – это "потерянное в пустую время". Так ответили всего 16% респондентов. В то время как "школой жизни" армию назвали 77%.

Что касается оборонного бюджета, то здесь оценки россиян более сдержаны. Чуть меньше половины опрошенных (44%) против увеличения военных расходов. Текущий уровень они считают нормальным. За увеличение выступили 36%.

Напомним, что в июне прошлого года похожее исследование проводил и ВЦИОМ. Опрос показал, что страх россиян перед войной снижается, а уверенность граждан в боеспособности российской армии растет. 47% респондентов считает, что отечественные вооруженные силы одни из самых эффективных в мире. А 36% называют их вообще самыми лучшими.

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