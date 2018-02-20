Мигранты жестоко избили и раздели китайского предпринимателя на юго-востоке Москвы

Торгующий на рынке "Садовод" китайский предприниматель пал жертвой своих же подчиненных — трое приезжих из СНГ избили его обрезком металлической трубы у подъезда собственного дома, после чего сняли куртку, в кармане которой находились 160 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Двое злоумышленников атаковали уроженца КНР вечером 14 февраля во дворе на Белореченской улице. Повалив его на асфальт, молодые люди попытались сразу стянуть верхнюю одежду, но мужчина отчаянно сопротивлялся и даже попытался убежать. Подоспевший подельник пустил в ход обрезок трубы, в то время как его приятели били бизнесмена ногами и руками по голове. Потерявшего сознание мужчину на глазах очевидцев таскали по двору, пока преступники не завладели его курткой — после этого они запрыгнули в легковушку и скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами головы и многочисленными ссадинами. Двоих подозреваемых, приехавших в Москву на заработки, задержали на улице Верхние Поля: как оказалось, предприниматель периодически нанимал их в качестве грузчиков. Выйти на след третьего участника нападения пока не удалось.

Полученные 160 тысяч рублей налетчики поделили поровну и уже успели потратить — почти вся сумма пошла в счет погашения долгов.