В США тюрьма требует у заключенного, написавшего бестселлер, отдать ей гонорар

Представители управления тюрем американского штата Мичиган требуют у заключенного Кертиса Докинза 72 тысячи долларов из гонорара, который тот получил за написание бестселлера в застенках. Как ни странно, это требование вполне законно, сообщает Guardian.

В июле 2017 года издательство Simon & Schuster выпустило книгу тюремных рассказов Докинза "Отель Грейбар". Автор получил за нее 150 тысяч долларов.

Власти Мичигана заявили, что права на произведение принадлежат им. Более того, чиновники считают, что гонорар от произведения должен пойти представителям тюрьмы на содержание заключенного.

Все дело в том, что Мичиган — один из более 40 штатов, чьи законы позволяют брать с осужденных деньги на их содержание. В 2017 году власти штата собрали около 3,7 миллиона долларов с 294 заключенных.

Докинз заявил, что будет обжаловать это решение.

В 2004 году Докинз, страдавший на тот момент наркотической зависимостью, убил человека при попытке ограбления. Еще одного соотечественника мужчина взял в заложники. Будущего писателя приговорили к пожизненному заключению без права о помиловании.