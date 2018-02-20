МИД РФ: в Сирии погибли несколько десятков россиян, но это не военные

В феврале в Сирии погибли несколько десятков россиян и граждан стран СНГ, подтвердил МИД России. Это произошло во время военного столкновения. Но это не российские военнослужащие.

"В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями, — отмечается в официальном комментарии МИД России. — Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений".

На Смоленской площади подчеркнули, что в боестолкновении штатные технические средства Минобороны России также не использовались. Также есть раненые, сообщает пресс-центр МИД России. Их несколько десятков. При этом Москва оказала содействие возвращению раненых на Родину. Они проходят курсы лечения в российских медучреждениях.

12 февраля "Другая Россия" заявила: 7 февраля в Сирии в результате американского удара погиб активист партии москвич Кирилл Ананьев. Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов два дня спустя добавил, что в Сирии пропал еще один его активист. Лимонов отметил, что в районе американского удара оказались две из четырех рот негосударственных военизированных формирований. Они направлялись в район расположения нефтеносного месторождения. Позже в СМИ сообщили, что погибли 11 россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 февраля подтвердила гибель в Сирии пяти россиян. При этом она также подчеркнула, что погибшие россияне не были российскими военнослужащими, находились в Сирии на добровольной основе.

20 февраля в Москве прошло заседание Совета безопасности России. На нем президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы урегулирования в Сирии и на Украине, а также внутрироссийские социально-экономические проблемы.