Песков пообещал уточнить дату послания президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнить, утверждена ли дата выступления главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Как передает ТАСС, Песков не стал комментировать информацию, которая появилась в ряде средств массовой информации о том, что мероприятие состоится 1 марта.

Песков пообещал, что журналисты узнают о дате выступления президента своевременно.

В прошлом году Путин не выступал с традиционным посланием. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в конце декабря 2017 года пояснил это тем, что глава государства может выступать тогда, когда сочтет нужным.

В послании Федеральному собранию президент дает оценку ситуации в России и в мире и излагает свое видение основных направлений развития страны на ближайший год и на перспективу.