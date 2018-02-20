В Иране нашли первые тела жертв авиакатастрофы

Первые останки тел погибших обнаружены на месте катастрофы иранского пассажирского самолета ATR-72. Спасатели добрались до места падения самолета авиакомпании Aseman Airlines. Лайнер летел из Тегерана в Ясудж. Он разбился в провинции Исфахан у горной системы Загрос. Самолет пропал с радаров в районе города Семирон примерно спустя 50 минут после взлета.

ATR-72 французского производства врезался в хребет Дена. На борту упавшего самолета было 60 пассажиров и шестеро членов экипажа, напоминает ТАСС. Среди погибших есть один ребенок. Над местом крушения кружат вертолеты.

Но даже на вертолетах доступ к месту крушения затруднен. В районе катастрофу сильный ветер. Вертолеты доставили на место крушения мешки для сбора тел. Спасатели надеются найденные останки до заката спустить с гор.

Известно, что пилоты самолета пытались до катастрофы совершить экстренную посадку.