Российские бобслеистки попали в Топ-15 после первых попыток

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова занимают 14-е место в состязаниях женщин по бобслею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Второй наш дуэт Александра Родионова и Юлия Беломестных идет на 17-м месте. Лидируют представительницы Германии и США, поделившие первые четыре строчки.

Американки Элана Мейерс-Тэйлор и Лоран Гиббс установили в первом заезде рекорд олимпийской трассы – 50,52 сек. Однако после двух попыток их обошли немки Мариама Яманка и Лиза Букквитц. Третьими пока идут также представительницы Германии Штефани Шнайдер и Анника Драцек.