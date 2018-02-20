Шум на улице и в офисе: что говорят врачи и шумомер

Не слышны в саду даже шорохи: такие подмосковные вечера — мечта для жителей столицы, утопающих в городском шуме. Децибелы вполне могут стать причиной головной боли или повышенного давления.

Тысячи звуков — от голоса филина на фоне автомобилей до промышленных шумов. Прежде чем включить запись, Дмитрий вслушивается. На улице, в магазинах, везде: аппаратура всегда под рукой.

"Два звука, и это такие звуки-антагонисты вроде бы как, диссонирующие, но на самом деле именно с ними Москва и ассоциируется в первую очередь. Это общественный транспорт, это техногенные звуки и это певчие птицы. В последние годы в Москве стало резко больше певчих птиц", — говорит коллекционер звуков Дмитрий Урюпин.

Для жителей мегаполиса все, что записывает Дмитрий — привычный фоновый шум. На самых оживленных улицах он достигает 70 децибел. Комфортными считаются 50.

Поезда, трамваи, автомобили и люди: в районе трех вокзалов шумомер показывает до 80 децибел. Это громко, но не критично. Так же, как и в метро — чуть выше, доходит до 100. Такие кратковременные нагрузки навредить не могут. Исключение — люди пожилые, либо с хроническими заболеваниями.

"Это может вызывать различные вегетативные проявления: головная боль, головокружения, чувства страха и так далее. Но людей такой категории не так много. В целом большой беды от шума нет", — говорит врач-невролог ГКБ имени С.П. Боткина Максим Домашенко.

Беды нет — а неудобство и накопленная усталость есть. Особенно, если работаешь в офисе — постоянный шум от компьютеров, принтеров, телефонов. Бывший программист Мартын в какой-то момент устал и нашел выход: теперь работает дома.

"Когда работаешь в больших пространствах, естественно, начинается какая-то катавасия. Разговоры других работников, все напрягает, как-то отвлекает", — объясняет он.

Но сосредоточиться, отдохнуть, а то и поспать часик-другой в абсолютной тишине можно не только в домашних условиях. Забудьте о пиджаках, строго отведенном обеденном времени и о почти бесконечном офисном шуме. В этой компании тишину нарушить довольно сложно: каждое рабочее место оснащено звукопоглощающей перегородкой. Проверим, насколько это эффективно: почти 50 децибел — чуть больше, чем в больнице.

Крупные современные офисы оборудуют помещения специальными тихими зонами для отдыха. Никаких посторонних звуков — от рабочего процесса тут ничто не отвлекает.

"У нас есть очень много других функциональных пространств, где люди могут уединиться и поработать, именно сконцентрироваться на какой-либо задаче", — говорит PR-менеджер Кристина Еремеева.

А если от офисного шума не спрятаться и это доставляет дискомфорт, то врачи советуют не рисковать здоровьем и все-таки сменить работу. В любом случае, городским жителям рекомендуется чаще выбираться на природу.