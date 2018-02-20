Хоккеисты Финляндии и Германии вышли в четвертьфинал

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Олимпиада-2018 1 час назад
Хоккеисты Финляндии и Германии вышли в четвертьфиналЧитайте нас в Telegram
На олимпийском турнире хоккеистов среди мужских команд определились все участники матчей 1/4 финала. Последними путевки во второй круг плей-офф завоевали спортсмены из Финляндии и Германии, которые теперь сыграют соответственно против сборных Канады и Швеции.
Финны выиграли со счетом 5:2 у хозяев турнире – сборной Южной Кореи. Но победа далась финской сборной нелегко. В первом периоде они забросили лишь одну шайбу – Петри Контиола реализовал численное преимущество. После перерыва Контиола еще раз отличился в большинстве, затем Миро Хейсканен забросил третью шайбу. Но корейцы в течении двух минут сумели сократить отставание к минимуму – шайбы на счету Брока Радунске и Чин Хи Ана. В третьем периоде финны снова в большинстве усилиями Юусо Хиетанена увеличили отрыв. Корейская сборная не сдалась. За две минуты до конца третьего периода хозяева сняли вратаря, но выгод из этого не извлекли. Сакари Маннинен поразил пустые ворота. В четвертьфинале сборная Финляндии сыграет с канадцами.
Сборным Швейцарии и Германии не хватило 60 минут для выявление победителя — ничья 1:1. На второй минуте немцы вышли вперед – Леонард Пфедерль реализовал численное преимущество. Швейцарцы отыгрались во втором периоде после броска Симона Мозера. Судьба путевки в четвертьфинал решилась на исходе первой минуте овертайма. Янник Зайденберг вывел сборную Германии в четвертьфинал, где ее ожидает встреча со сборной Швеции.
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