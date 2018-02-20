Дональда Трампа признали худшим президентом в истории США

Представители Американской ассоциации политических наук составили ежегодный рейтинг президентов США. Над проектом работали 170 участников объединения. Эксперты оценивали величие глав государства по шкале от 1 до 100. В этот раз Дональд Трамп оказался на последнем месте, сообщается на сайте Университета Бойсе в штате Айдахо.

На первом месте рейтинга величия президентов США в который раз оказался Авраам Линкольн (95,03 балла). Второе место занял Джордж Вашингтон (92,59 балла), а замыкает тройку лидеров Франклин Рузвельт (89,09 балла).

Предыдущий президент США Барак Обама оказался на восьмом месте (71,13 балла), Билл Клинтон – на 13-м (64,25), Дональд Трамп – на 44-м (12,34).

Публикация рейтинга была приурочена ко Дню президентов, который в США отмечается в третий понедельник февраля.

Трамп пока никак не прокомментировал новость о своей незавидной позиции в рейтинге.