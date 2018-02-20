Расходы растут, а качество нет. Немецкий парламентарий рассказал о проблемах Бундесвера

Кадровый голод и плохое техническое состояние вооружений – это главные проблемы немецкой армии. Бундесверу не хватает 21 тысячи специалистов, а поставки новой техники отстают на годы, пишет агентство ТАСС со ссылкой на доклад уполномоченного Бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса.

Парламентарий добавил, что сейчас германская армия участвует в 13 операциях. На все военнослужащих не хватает, поэтому солдатам и офицерам приходится работать на износ. И это при том, что в 2017 году европейское государство направило на оборону 37 миллиардов евро, то есть на 4 миллиарда больше, чем в 2016 году.

Первые сообщения о проблемах в Бундесвере появились еще неделю назад. Немецкое издание Welt написало, что вооруженные силы не могут укомплектовать международную оперативную группу "Острие копья", так как нет бронетехники. Бригада, которая должна стать базой для создания этого подразделения, имеет всего 9 рабочих танков из 44. Боевых машин пехоты тоже немного. В строю только 3 БМП из 14.

Основная причина плохого состояния бронетехники – мало запасных деталей и дорогое обслуживание. Вдобавок не хватает приборов ночного видения, гранатометов, зимней одежды и бронежилетов. Военным нужно дополнительно закупить более 10 тысяч комплектов снаряжения, добавляет издание Rheinische Post.

Также журналистом стало известно о серьезных проблемах Люфтваффе. Многоцелевые истребители Typhoon и истребители-бомбардировщики Tornado чаще стоят на ремонте или техническом обслуживании, чем летают.