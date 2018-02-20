Кортни Лав поздравила Курта Кобейна с днем рождения

20 февраля вокалисту знаменитой рок-группы Nirvana Курту Кобейну мог исполниться 51 год. Вдова музыканта Кортни Лав поздравила его с днем рождения в своем "Инстаграме". Лав и ее дочь от брака с Кобейном Фрэнсис Бин в настоящий момент в суде отстаивают право не публиковать фото с места смерти артиста, сообщает NME.

"С днем рождения, маленький бог. Я скучаю по тебе", — написала Кортни Лав, опубликовав свое совместное фото с Куртом Кобейном.

Осенью 2017 года журналист и сторонник теорий заговора Ричард Ли начал судиться с полицейским управлением Сиэтла, родного города Кобейна, с требованием опубликовать фото с места гибели музыканта. Ли уже больше 20 лет пытается доказать, что лидер Nirvana ушел из жизни не самостоятельно, а был убит супругой.

Дочь и вдова Кобейна пытаются отсудить свое право не публиковать фотографии тела музыканта из личных и этических соображений.

В честь дня рождения вокалиста Nirvana сервис "Яндекс.Музыка" опубликовал спецпроект, который представляет собой рисованную комнату юного поклонника Nirvana.

Знаменитое гранж-трио просуществовало с 1987 по 1994 год, вплоть до смерти ее лидера в возрасте 27 лет. По официальной версии, Кобейн принял большую дозу героина и выстрелил себе в голову из дробовика.