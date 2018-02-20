Президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

Как передает ТАСС, документ Порошенко подписал в прямом эфире украинских телеканалов.

При этом он заявил, что этот шаг направлен на усиление правовой базы использования украинской армии и других силовых ведомств для обороны государства и направлен на защиту прав и свобод граждан.

Порошенко подчеркнул, что закон не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.

Как передает "Интерфакс", глава Украины заявил об этом на заседании Военного кабинета в Киеве перед подписанием документа, отметив его рамочный характер, требующий дальнейшего законодательного обеспечения.

Порошенко отметил, что закон квалифицирует Россию как государство-агрессора и, по его мнению, обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем, возвращения территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины.