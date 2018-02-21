Трамп хочет запретить специальные приклады для полуавтоматического оружия

Дональд Трамп подписал меморандум, рекомендующий запретить специальные приклады для полуавтоматического оружия, которые увеличивают скорострельность и кучность огня. Таким прикладом воспользовался преступник, который расстрелял 58 человек на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе.

Но поводом к подписанию законопроекта стала трагедия во Флориде, где в результате стрельбы в школе погибли 17 человек. После этого случая по стране прокатилась волна протестов против свободной продажи оружия. Это право американских граждан обеспечивает вторая поправка к Конституции, которую многие считают одним из столпов США.

Несмотря на то, что массовые убийства с применением стрелкового оружия происходят регулярно, все попытки изменить законы сталкивались с жестким сопротивлением оружейных корпораций и большинства рядовых американцев, передает телеканал "Россия 24".