Основатель Amazon строит часы, которые будут идти 10 000 лет

Джефф Безос, создатель Amazon, начал строить часы, которые будут работать без вмешательства человека в течении 10 000 лет. Разовьются и придут в упадок цивилизации, перестанут существовать нынешние государства, возникнут новые системы управления. Никто не может представить себе мир через десять тысяч лет, говорит Безос. "Но мы попытаемся все это пройти с помощью часов", — добавляет он.

На своей странице в Twitter он опубликовал видео монтажа гигантского механизма. В проект вложено 42 миллиона долларов, передает Lenta.ru. Когда работы закончатся, часы откроют для посещения туристов. Устройство находится в глубине горы на западе Техаса.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ