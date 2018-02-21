Керлингистки из России проиграли хозяйкам Олимпиады

Российские керлингистки в восьмом матче группового раунда Олимпийских игр встречались с хозяйками турнира – сборной Южной Кореи. Спортсменки из России накануне этого противостояния имели в своем активе лишь две победы из семи возможных и потеряли все шансы на попадание в плей-офф соревнования. В отличие от россиянок корейские керлингистки являются лидерами таблицы – до игры с атлетами из России в их активе было шесть побед при одном поражении.

Матч для россиянок не задался с самого начала: первый энд российская команда, за которую выступали Виктория Моисеева, Юлия Гузиева, Галина Арсенькина и Юлия Портунова крупно проиграла со счетом 0:3. Следующие два энда закончились с аналогичным счетом, что по итогам трех эндов привело к крупному преимуществу кореянок над российскими спортсменками – 9:0, что по сути предрешило исход встречи.

Поединок завершился после шестого энда. Россиянки смогли размочить счет, но в целом так и не навязали борьбы своим оппоненткам, уступив им с крупным счетом – 2:11.

В следующем поединке спортсменки из России сыграют со сборной Канады, являющейся соседом команды Олимпийских атлетов из России по турнирной таблице. Матч состоится 21 февраля в 14:05 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте Вести.Ru.