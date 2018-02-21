Жительница Кузбасса убила бывшего мужа ради пособия на шестерых детей

Жительница Анжеро-Судженска и трое ее знакомых получили суммарно 54 года колонии за убийство отца шестерых детей, совершенного ради получения пенсии в связи с потерей кормильца, сообщила пресс-служба кемеровского управления СКР. В ходе следственного эксперимента тогда еще подозреваемые рассказали, как расправились с 35-летним мужчиной.

Чудовищный случай произошел весной 2016 года, когда 37-летней женщине пришла в голову мысль избавиться от бывшего мужа — по ее подсчетам, в случае его смерти пособие на шестерых детей значительно превысит алименты, которые тот ежемесячно платил. Своими калькуляциями она поделилась с новым супругом, и тот, одобрив план, привлек к делу двоих знакомых. Именно в их доме и разыгралась драма: экс-супруга пригласили на важный разговор, а за столом угостили пивом, в которое была подмешана ударная доза снотворного.

Спустя полчаса мужчина потерял сознание, и тогда подельники сделали ему еще одну инъекцию, после чего избили кочергой и попытались сломать шею. Вечером того же дня они на детской коляске вывезли еще живого гостя в лесополосу, где подожгли и бросили умирать. Его тело обнаружили на следующий день местные жители, а спустя сутки оперативники вышли на след предполагаемых убийц.

Кемеровский областной суд приговорил спланировавшую убийство женщину к 11 годам тюрьмы, ее супруга — к 16 годам в колонии особого режима, а двух подельников — к 13 и 14 годам в колонии строгого режима соответственно.