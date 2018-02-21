Бьорген обошла Бьорндалена по числу олимпийских наград

Ведущая лыжница сборной Норвегии Марит Бьорген вместе с подругой по команде Майкен-Касперсен Фалла выиграла бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане в командном спринте. Эта награда стала для Бьорген рекордной – 14-е на Олимпиадах всех лет за карьеру. Она обошла соотечественника Оле-Эйнара Бьорндалена.

В ее активе скандинавской лыжницы 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых олимпийские награды. У биатлониста Бьорндалена – 13 медалей, из которых 8 золотых. Именно по этому показателю Оле-Эйнар пока опережает землячку. Кстати, еще у одного норвежца – лыжника Бьорна Дэли, — также 8 золотых олимпийских наград. Но у него всего 12 медалей и он только третий в списке самых титулованных.