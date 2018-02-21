В Подмосковье под колесами поезда погиб второй человек за день

Поезд насмерть сбил женщину в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По предварительной информации, женщина была сбита на железнодорожной станции Крекшино поездом "Москва - Брянск". Проводится проверка, выясняются обстоятельства трагедии, передает ТАСС.

Это второй такой несчастный случай за день. Утром электричка сбила мужчину на станции Удельная Казанского направления. А накануне в Одинцовском районе Подмосковья на рельсах погибла женщина.

А два дня назад под колесами поезда "Москва – Кашира" погиб подросток. Он шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближения состава. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.