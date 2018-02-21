Водитель дважды протаранил одно и то же авто в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга опубликовал видео аварии со своим участием, произошедшей в среду, 21 февраля, на Кольцевой автомобильной дороге.

Судя по всему, водитель "Лады" не сумел выбрать правильную скорость и не справился с управлением на скользкой дороге, после чего "догнал" автомобиль, которым управлял автор ролика.

Машину, из которой велась съемка, закрутило и приложило об "отбойник", после чего она еще раз столкнулась с предполагаемым виновником ДТП.

"Дорога очень скользкая на КАД, будьте внимательны и соблюдайте дистанцию", — резюмировал владелец поврежденного транспортного средства, отметивший, что в результате инцидента никто не пострадал.