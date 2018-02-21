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21 февраля 201815:30 Евгения Ефимова

Шампуни, лаки и духи загрязняют городской воздух не хуже выхлопных газов автомобилей

Потребительские товары, выделяющие ЛОВ, оказывают большое влияние на загрязнение воздуха.
Фото Global Look Press.

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Могут ли химические вещества из хозяйственных товаров и продуктов личной гигиены, которыми люди пользуются практически ежедневно, быть столь же опасными в вопросе загрязнения воздуха, что и содержимое топливного бака автомобиля? Исследователи из США выяснили, что такие товары составляют достойную конкуренцию некоторым выбросам транспортных средств.

Если люди действительно хотят очистить воздух, которым дышат, отмечают специалисты, необходимо обратить пристальное внимание на самые обыкновенные бытовые продукты, выделяющие так называемые летучие органические вещества (ЛОВ). Именно это и сделали учёные Колорадского университета в Боулдере в рамках недавней научной работы, в которой изучали ЛОВ, полученные из нефти.

Специалисты выяснили: техногенные выбросы ЛОВ, которые приходятся на автомобили, значительно снизились из-за многих регламентов — с 75 до 50%. Оставшаяся часть, согласно данным научной работы, приходится на химическую продукцию.

"Выделения из них ЛОВ сравнимы с теми, что выходят из выхлопной трубы автомобиля", — говорит ведущий автор исследования Брайан Макдональд (Brian McDonald).

Исторически так сложилось, что автомобили и грузовики выделяли в воздух большую часть ЛОВ наряду с другими загрязняющими веществами, например, оксидом азота.

Специалисты использовали нормативные данные, экспериментальные результаты и образцы воздуха, собранные в помещении и на улицах. Работы проводились недалеко от Лос-Анджелеса. Цель — выяснить, действительно ли химическая продукция сравнилась в вопросе загрязнения воздуха с выхлопными газами автомобилей. Учёные определили источники молекул, обнаруженных в образцах воздуха, благодаря базе данных, показывающей конкретные ЛОВ, выпущенные определённой продукцией.

Потребительские товары, выделяющие ЛОВ, оказывают большое влияние на загрязнение воздуха, делают вывод исследователи из США.

Эксперты отмечают, что ЛОВ естественным образом вырабатываются растениями, но за 30 процентов выбросов в атмосферу отвечают промышленные процессы. ЛОВ находятся во многих видах промышленной и потребительской продукции. В новом исследовании, в частности, идёт отсылка к "пестицидам, краскам, печатным краскам, клею, чистящим средствам и средствам личной гигиены" как к ключевым на сегодняшний день источникам летучих органических веществ.

ЛОВ являются короткоживущими, но высокореактивными газами, которые воздействуют на озон и метан. По мере того как ЛОВ претерпевают различные химические превращения, они формируют гидроксильные радикалы, которые практически выводят метан из атмосферы.

Хотя сокращение объёма циркулирующих парниковых газов – новость хорошая, существует некоторые негативные побочные эффекты и у этого процесса. Когда ЛОВ реагирует под воздействием солнечного света с газами в атмосфере, опи порождают тропосферный озон и твёрдые частицы, которые проникают в дыхательные пути людей.

Это вредит здоровью людей. Кроме того, ЛОВ также портят качество воздуха в помещениях (где жители городов проводят достаточно много времени). Такие соединения, конечно, не сформируют смог в самом помещении (солнечный свет – ключевой "ингредиент" такого процесса), но они могут стать причиной раздражения слизистых глаз и лёгких, а также аллергических реакций и головных болей.

По словам авторов работы, долгое время учёные недооценивали источники ЛОВ, которые не относятся к выбросам транспортных средств. Примерно 95 процентов сырой нефти расходуется на производство различных видов топлива, и только около пяти процентов перерабатывается с целью использования в химических средствах – дезодорантах, пестицидах и, например, клеях.

Доктор Джессика Гилман (Jessica Gilman) из На­ци­о­наль­ного управления оке­а­ни­чес­ких и атмосферных ис­сле­до­ва­ний США поясняет, что автомобильное топливо сгорает, образуя по большей части углекислый газ и воду, а многие продукты хозяйственных товаров просто выделяют эти вещества в воздух.

"Зачастую они применяются в качестве растворителей, в таких продуктах как жидкость для снятия лака, лак для волос, которым я, кстати, пользовалась сегодня утром. Они используются в качестве чистящих средств для ковров", — отмечает она.

Гилман при этом понимает, что трудно заменить такие средства, поскольку альтернативой им может стать лишь обыкновенная вода, которая, как известно, не слишком эффективно справляется с пятнами.

Однако Макдональд считает, что не лишним было бы уменьшить использование подобных средств. "Используйте как можно меньше химической продукции, когда это необходимо", — советует он.

По его словам, продукция, которой он пользуется утром для того, чтобы привести себя в порядок перед работой, сопоставима с выбросами, которые выходят из выхлопной трубы его автомобиля. "Я думаю, такие выводы многих удивят", — говорит Макдональд.

К слову, выводы исследования могут быть и некоторым признаком успешности ранее проделанной работы. Ведь шаги, направленные на очистку выхлопных газов автомобилей от загрязняющих природу веществ, за последние несколько десятилетий оказали весомое положительное влияние на экологию. Однако "источники загрязнения в городах теперь становятся всё более разнообразными", добавляет он.

Результаты исследования представлены в научном издании Science.

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