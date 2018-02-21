Путин огласит Послание Федеральному Собранию 1 марта

Президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 1 марта. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О начале аккредитации журналистов на это мероприятие он пообещал объявить 22 февраля.

Говоря о рабочем графике Путина, представитель Кремля рассказал, что сегодня глава государства работает в Ново-Огарево, где как раз и готовится к предстоящему выступлению перед Федеральным Собранием, передает "Интерфакс".

В соответствии со статьей 84-й Конституции РФ президент "обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства". В своем обращении глава государства дает оценку ситуации в России и в мире и излагает свое видение основных направлений развития страны на ближайший год и на перспективу.

Однако в 2017 году Владимир Путин не стал выступать с Посланием Федеральному Собранию. Пресс-секретарь президента тогда пояснил, что это не противоречит законодательству.