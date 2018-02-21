Олег Знарок: после любой игры есть проблемы, которые надо решать

Главный тренер российских хоккеистов Олег Знарок прокомментировал результат и игру команды в четвертьфинальном матче олимпийского турнира против сборной Норвегии. По словам наставника, он остался не слишком доволен игрой россиян.

Российские хоккеисты в четвертьфинале разгромили команду Норвегии со счетом 6:1 и вышли в полуфинал.

"Конечно, после любой игры, даже после выигрышной, есть проблемы, которые надо решать, — сказал Знарок, которого цитирует РИА Новости. — Это скоротечный турнир, где каждая ошибка, каждое вбрасывание важны. Три дня паузы немножко нас расслабили. Здорово, что забили ребята, которые не забивали до этого. Почувствовали это. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас идет и меньшинство, и большинство. Меня не беспокоит, что не забивает Дацюк. Он выполняет свою работу хорошо, мне этого достаточно".

"Эмоций отдали очень много. Почему не кажусь довольным? Я что, в финале играю? Заканчивайте... Норвежцев обыграли, и все, сложилось? Не очень доволен игрой", — добавил специалист.

Наставник российской команды также прокомментировал будущего соперника по полуфиналу, которым стала сборная Чехии, победившая в серии буллитов команду США.

"Игра у чехов не получилась, пауза их сбила, получилась вязкая игра. Здесь все соперники равные, надо готовиться, каждая малейшая ошибка заставит поплатиться. У них Павел Францоуз, непростой вратарь, у него другой хват", — добавил Знарок.