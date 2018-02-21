Американские послы во всем мире отговаривают от сотрудничества с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл американский заговор. После переговоров с главой МИД Словении Карлом Эрьявецом он рассказал, что все американские послы имеют инструкцию от Госдепартамента.

"Буквально вчера официальный представитель Госдепартамента публично с гордостью сказала, что все американские послы во всех без исключения странах мира, имеют строгие инструкции: ежедневно ходить и требовать, чтобы соответствующие государства не сотрудничали с Россией", — подчеркнул Сергей Лавров.

Делается это, как поясняет ТАСС, из-за того, что США ввели против России санкции. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, на таких принципах американцы строят свои отношения с зарубежными государствами.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт подтвердила, что все американские дипломатические миссии за рубежом получили инструкции, предписывающие отговаривать страны от развития деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом. Американская администрация уже отчиталась, что ужесточение санкций против России, Ирана и Северной Кореи сорвало заключение Москвой сделок с ее зарубежными партнерами на 3 миллиарда долларов.

Комментируя отношения Москвы со Словенией, Сергей Лавров подчеркнул, что Любляна хочет проводить внешнюю политику так, чтобы сотрудничать с теми государствами, которые могут принести максимальную экономическую и инвестиционную выгоду.

Словенцы хотят сохранить свою культурную и духовную идентичность. В этом я не усматриваю никакого афронта с кем бы то ни было. Мы полностью уважаем такой многовекторный подход", — сделал Сергей Лавров комплимент своему словенскому коллеге.