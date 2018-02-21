Чайка обвинил следователей в профессиональной деградации

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал работу российских следователей, заявив об их профессиональной деградации. Речь об этом зашла в Туле, на совещании по вопросам защиты прав инвесторов.

По словам Чайки, для многих из следователей уголовно-процессуальное законодательство и нормы материального права — это космос. "Если еще 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения", — пояснил он.

Расследованием уголовных дел в России занимаются три ведомства — СК, ФСБ и МВД. 15 февраля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Юрий Чайка сообщил, что на фоне сокращения числа направленных в суд дел выросло количество допущенных органами следствия нарушений закона (5,2 миллиона), при том, что 70% уголовных дел рассматривается в судах в особом порядке, без исследования доказательств.