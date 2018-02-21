Массовая авария в Петербурге попала в объектив автомобильного регистратора

Пять автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, произошедшего утром в среду, 21 февраля.

Водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и врезался в попутную малолитражку, после чего оказался на полосе встречного движения, где протаранил еще три легковушки.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.