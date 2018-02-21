Россия продала Индонезии оружия на миллиарды долларов

За более чем четверть века Россия поставила Индонезии оборонной продукции на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов. Хотя в общей сложности история военно-технических отношений двух стран насчитывает уже 60 лет.

Как сообщает пресс-служба компании "Рособоронэкспорт", первая поставка военной техники в Индонезию состоялась в 1958 году. Тогда местные вооруженные силы купили у СССР 100 армейских внедорожников ГАЗ-69. И это была только первая партия. Вторая уже насчитывала 400 автомобилей.

В тот же год Джакарта приобрела у Москвы несколько десятков учебно-тренировочных истребителей МиГ-15УТИ, боевых МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и военно-транспортных самолетов Ил-14. Помимо прочего, Россия поставила Республике две дизельных подводных лодки и четыре эсминца.

Сейчас Индонезия покупает самое современное российское оружие: многоцелевые истребители Су-30МК, ударные вертолеты Ми-35, боевые машины пехоты БМП-3Ф.