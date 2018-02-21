Дума продлила дачную амнистию до 2020 года

Госдума приняла во втором чтении проект закона о продлении дачной амнистии на два года, до 1 марта 2020 года, в третьем окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть 22 февраля.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал автор законопроекта, председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников.

Он объяснил продление сроков тем, что около миллиона россиян не успели воспользоваться упрощенным оформлением своих дач и участков. Всего же за 10 лет в рамках дачной амнистии было оформлено более 3,5 миллионов объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 миллионов земельных участков.

Крашенинников рассказал, что в зависимости от видов недвижимости региональным властям до 2020 года предлагается продлить возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ, что позволит предотвратить их необоснованное завышение.

Парламентарий напомнил, что так называемая дачная амнистия была принята Госдумой в 2006 году, введя упрощенный порядок оформления прав граждан на садовые дома, земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.