Дорожные рабочие превратили в ринг проезжую часть в Подмосковье

Спор повздоривших дорожных рабочих переросла в схватку посреди проезжей части в подмосковном поселке Селятино. Очевидец снял на видео спарринг "кудесников асфальта".

Стычка, как можно судить по записи, произошла днем 19 февраля недалеко от одноименной железнодорожной станции, где компания из четырех мужчин выпивала. Нестыковки в какой именно сфере научного знания положили начало конфликту между двумя дорожниками, достоверно неизвестно, но спорщики быстро перешли от прений к силовым упражнениям. Площадкой для дебатов стала проезжая часть, а роль рефери взяли на себя двое приятелей. Они же в конце концов и растащили противников, хотя потом умудрились сцепиться еще раз.

О том, кто же победил в этом единоборстве, остается только догадываться, хотя судьи несколько раз подтверждали слова агрессивного бойца, что виноват его противник.