Немецкие хоккеисты сенсационно обыграли шведов и вышли в полуфинал Игр

Определились все участники полуфинальной стадии олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхенчхане среди мужских команд. Последней в полуфинал вышла сборная Германии, которая в овертайме одержала победу над командой Швеции со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Эрхофф (14-я минута), Марсель Небельс (15-я), Доминик Кахун (49-я) и Патрик Раймер (62-я). У команды Швеции голами отметились Антон Ландер (47-я), Патрик Херсли (50-я) и Микаэль Викстранд (52-я).

В полуфинале немцы встретятся со сборной Канады, которая ранее сломила сопротивление команды Финляндии со счетом 1:0. В другом матче 1/2 финала российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии. Оба полуфинала пройдут 23 февраля.