Протаранившего московский автобус инспектора ДПС доставили в больницу на вертолете

Инспектора ДПС доставили в столичную больницу на санитарном вертолете после столкновения патрульной машины с автобусом в Ново-Переделкине. Очевидец снял на видео последствия серьезной аварии.

ДТП произошло на пересечении улиц Скульптора Мухиной и Федосьино в районе Боровского шоссе. Двигавшийся на высокой скорости полицейский автомобиль врезался в бок поворачивавшего автобуса, в салоне которого по счастью не было пассажиров.

Легковая машина, как можно судить по кадрам, получила серьезные повреждения, а находившегося за рулем инспектора доставили в больницу на вертолете — он тоже попал на видео. О состоянии пострадавшего информации не поступало.