Опоссум, дающий интервью, стал новым мемом

В Сети набирает популярность картинка с опоссумом, как будто кричащим что-то в микрофон. Ее используют в контексте высказывания спорных или сомнительных мемов. Никто не знает автора этого снимка, однако известно, кто его первый опубликовал, сообщает Daily Dot.

Впервые картинка с опоссумом у микрофона появилась на фейсбук-странице "Olivia’s O’meme Outlet", посвященной мемам. "Ананансы хорошо подходят для пиццы", — как бы говорит зверек, комментируя давний спор об уместности такого ингредиента в популярном итальянском блюде.

Также опоссума с микрофоном используют в контекстах, связанных с эмоциональным состоянием человека в той или иной ситуации. Так, одна из пользовательниц "Твиттера" использовала фотографии разных зверьков для описания своего поведения.

"Я пишу в "Твиттер"

"Я пытаюсь быть милой".

Самый популярный пост с опоссумом сделал стенд-ап-комик Джон Мулани. Он вложил в уста зверьку слова из своего монолога о школьниках: "У меня был длинный день. Я очень маленький, и у менят нет денег, так что можете себе представить мой стресс".

I HAVE HAD A LONG DAY... I AM VERY SMALL... AND I HAVE NO MONEY, SO YOU CAN IMAGINE THE KIND OF STRESS AM UNDER pic.twitter.com/up80o54JsU