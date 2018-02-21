Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS

Российский керлингист Александр Крушельницкий, подозреваемый в нарушении антидопинговых правил, принял решение отказаться от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по своему делу. По словам спортсмена, в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно.

Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане завоевал бронзовую медаль. Ранее стало известно, что допинг-проба "В" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Затем CAS сообщил, что рассмотрит дело Крушельницкого 22 февраля.

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, — говорится в заявлении Крушельницкого, которое цитирует ТАСС. — Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков".

"В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно" – добавил российский спортсмен.