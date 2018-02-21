Илья Ковальчук: сборная Чехии - хорошая команда, к ней нужно готовиться

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Олимпиада-2018 59 минут назад
21 февраля 201819:42
Илья Ковальчук: сборная Чехии - хорошая команда, к ней нужно готовитьсяЧитайте нас в Telegram
Российский хоккеист Илья Ковальчук прокомментировал предстоящую полуфинальную встречу со сборной Чехии в рамках олимпийского турнира. По словам форварда, чехи – это хорошая команда.
Ранее российские хоккеисты разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1 и вышли в полуфинал. В другом матче 1/2 финала встретятся команды Канады и Германии.
"Да хорошо они играют, если они заняли первое место в группе и попали в полуфинал, — сказал Ковальчук, которого цитирует РИА Новости. — Очень хорошая команда, к ней нужно готовиться. Думаю, тренеры нам покажут видео, что они хорошо делают и как этому противодействовать".
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