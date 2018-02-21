Илья Ковальчук: сборная Чехии - хорошая команда, к ней нужно готовиться

Российский хоккеист Илья Ковальчук прокомментировал предстоящую полуфинальную встречу со сборной Чехии в рамках олимпийского турнира. По словам форварда, чехи – это хорошая команда.

Ранее российские хоккеисты разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1 и вышли в полуфинал. В другом матче 1/2 финала встретятся команды Канады и Германии.

"Да хорошо они играют, если они заняли первое место в группе и попали в полуфинал, — сказал Ковальчук, которого цитирует РИА Новости. — Очень хорошая команда, к ней нужно готовиться. Думаю, тренеры нам покажут видео, что они хорошо делают и как этому противодействовать".