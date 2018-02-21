Россия заплатила МОК 15 миллионов долларов

Олимпийский комитет России заплатил 15 миллионов долларов Международному олимпийскому комитету, которые пойдут на развитие глобальной антидопинговой системы. 5 декабря МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Международный олимпийский комитет потребовал у Олимпийского комитета России оплатить расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию использования допинга в нашей стране. По данным РИА Новости, МОК уже получил 15 миллионов долларов от ОКР.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что деньги будут переведены, однако не назвал точные сроки выплаты. Напомним, что одним из условий восстановления членства ОКР является возмещение расходов комиссии МОК, расследовавшей допинговый скандал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.