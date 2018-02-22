12 мирных жителей погибли на севере Сирии от авиаударов коалиции США

Международная коалиция по борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ, запрещена в России) под руководством США нанесла авиаудары по деревне Хажин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В результате погибли 12 мирных жителей. Такие данные сообщило агентство SANA.

Министерство иностранных дел Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что действия США и международной коалиции в Сирии проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции Совета Безопасности ООН, напоминает РИА Новости.