Неизвестный напал на посольство США в Черногории

Посольство Соединенных Штатов Америки в Черногории рекомендует гражданам США обходить район местонахождения здания в Подгорице из-за активной угрозы безопасности. Такая информация появилась на сайте дипломатической миссии.

Как сообщает издание Daily Express, неизвестный кинул несколько гранат в сторону посольства. По заявлению очевидца, одна граната взорвалась, после чего мужчина убил себя. Всего в американском посольстве работают 34 гражданина США и 134 местных жителя, сообщает РИА Новости.

Представители посольства рекомендуют следить за сообщениями в средствах массовой информации, избегать демонстраций и сборищ, а также следовать инструкциям местных властей.