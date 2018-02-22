Американцы и новозеландец разыграли медали в ски-хафпайпе

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Олимпиада-2018 24 минуты назад
22 февраля 201807:28
Американцы и новозеландец разыграли медали в ски-хафпайпеЧитайте нас в Telegram
На Олимпийских играх в Пхенчхане фристайлисты разыграли комплект медалей в дисциплине ски-хафпайп. Американец Дэвид Уайз завоевал золото. Его соотечественник Алекс Феррейра стал серебряным призером. Новозеландец Нико Портеус замкнул тройку призеров.
Олимпийский чемпион Игр Уайз выступил лучше всех, набрав 97,20 балла. Феррейра расположился следом за ним (96,40). Новозеландский фристайлист показал третий результат дня (94,80). Россиянин Павел Чупа ранее не смог отобраться в финал соревнований.
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