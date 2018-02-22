Московский кинотеатр "Пионер" оштрафовали за "Смерть Сталина"

Московский кинотеатр "Пионер" оштрафован на 100 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано. Такое решение принял Мировой суд района Дорогомилово.

Как уточняет "Интерфакс", суд постановил: признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ ("Осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В отношении "Пионера" было составлено три административных протокола, согласно которым кинотеатру вменяется осуществление показа "Смерти Сталина" без прокатного удостоверения на фильм.

В конце января Минкультуры выдало, но за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Отмечалось, что картина содержит кадры "содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

"Смерть Сталина" — сатирическая комедия о борьбе за власть после смерти советского лидера (режиссер Армандо Ианнуччи). Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2017 года на кинофестивале в Торонто.