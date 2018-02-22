ОКР подтвердил выплату 15 миллионов долларов МОК

Тема:
Допинг-скандалы 5 часов назад
ОКР подтвердил выплату 15 миллионов долларов МОКЧитайте нас в Telegram
Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил информацию о полном выполнении финансовых требований Международного олимпийского комитета (МОК). Сообщается, что 15 миллионов долларов были выплачены в полном объеме.
Ранее МОК потребовал у ОКР данную сумму в качестве компенсации за расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию использования допинга России. Кроме того, эта сумма была необходима для восстановления членства ОКР.
"5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России, — говорится в тексте заявления, которое цитирует ТАСС. — Один из них — выплата 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями. На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены".
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