Подводный дрон "Галтель" успешно выполнил боевые задачи в Сирии. Оценки военных самые позитивные

Новый подводный робототехнический комплекс "Галтель" прошел проверку в Сирии. Он работал рядом с портом российской военной базы Тартус и успешно выполнил все боевые задачи, пишет "Интерфакс-АВН" со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Мартьянова. Военные очень позитивно оценили нового дрона. Помимо этого, разработчики получили неоценимый опыт и теперь понимают, как дорабатывать и развивать "Галтель", добавил собеседник агентства.

Впервые в объективы видеокамер "Галтель" попал еще в октябре 2014 года на испытательном полигоне НИИ "Геодезии" в подмосковном Красноармейске. Робототехнический комплекс состоит из трех аппаратов. Первый – разведчик. Он в автоматическом режиме плывет по заданному маршруту и ищет любые новые объекты. Как только такие находятся, робот оповещает оператора.

Далее человек может отправить либо телеуправляемый аппарат с видеокамерами, чтобы получше рассмотреть найденный предмет, либо сразу робота-самоубийцу, который самостоятельно доберется до опасного объекта и уничтожит его. Как утверждают разработчики, дальневосточный Институт проблем морских технологий РАН, "Галтель" способен работать на глубине до 300 метров.