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Медицинская техника и технологии будущего 3 часа назад
Гибкий датчик, прикреплённый к горлу, ускорит процесс выздоровления пациентов
Один хорошо, а два лучше: устройства крепятся на горле с двух сторон.
Фото Elliott Abel/Shirley Ryan AbilityLab.
Инсульт уносит много жизней, однако часть переживших удар выживает. Их качество жизни, впрочем, оставляет желать лучшего: почти всем необходима длительная реабилитация. По этой причине медики всё время работают над улучшением методик восстановления таких пациентов. "Вести.Наука" не раз описывали всевозможные инновации, призванные помочь пациентам вновь научиться жить после инсульта: в ход идут VR-технологии и противовоспалительные препараты, лечение стволовыми клетками и роботизированные "доспехи".
Некоторые эксперты уверены, что помочь в непростом деле восстановления могут и носимые датчики, отслеживающие ход выздоровления пациентов. Новая инновационная разработка учёных Северо-Западного университета США подтверждает это мнение.
Специалисты придумали датчик, похожий на большой пластырь, который можно носить прямо на горле. Он считывает всю необходимую информацию, которую в режиме реального времени при помощи смартфона отправляет по беспроводной сети доктору.
Данные, собранные датчиком, будут представлены в информационной панели на экране смартфона или компьютерного устройства, благодаря чему состояние пациента будет известно как медикам, так и самому больному. Также созданная система оповестит врача, если состояние человека будет отклоняться от определённых "безопасных" значений.
Разработчики предлагают прикреплять два таких устройства на кожу горла с двух сторон. Датчик собирает самые разные данные: измеряет параметры активности сердца, определяет мышечное движение, качество сна, то, как глотает человек, и даже анализирует характер его речи (неразборчивая речь – одно из серьёзных последствий инсульта).
Датчик представляет собой одну из последних разработок в области растяжимой электроники. Как сообщает пресс-релизе вуза, носить его можно будет даже во время "экстремальных упражнений". Благодаря своей конструкции он может сгибаться, это минимизирует дискомфорт при носке.
Устройство предназначено для решения одной из самых больших проблем, связанных с реабилитацией пациентов после инсульта: медикам трудно судить о прогрессе в лечении после возращения человека домой.
"Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся с пациентами после инсульта, заключается в том, что их успехи в лечении, как правило, уменьшаются, стоит им покинуть больницу", — говорит Арун Джаяраман (Arun Jayaraman), исследователь из чикагской исследовательской больницы Shirley Ryan AbilityLab, сотрудники которой помогали проводить тестирование устройства.
По его словам, домашний мониторинг при помощи этого датчика позволит медикам в случае необходимости среагировать вовремя. Всё это, уверен Джаяраман, может привести к лучшему и более быстрому выздоровлению пациентов.
Речь и глотание представляют особый интерес в реабилитации пациента после инсульта. Считается, что примерно треть пациентов после перенесённого удара будут испытывать трудности в общении, а у 40% будут проявляться некоторые сложности при глотании.
Речевая и языковая терапия может помочь как с коммуникацией, так и с проблемами при глотании. Ожидается, что возможность дистанционного мониторинга процесса восстановления позволит пациентам быстрее оправиться от инсульта.
За счёт измерения вибраций в голосовых связках, устройство устраняет проблему постороннего шума, которая часто возникает при использовании микрофонов для оценки улучшения при речевой реабилитации.
Кроме того, датчики помогают в диагностике и лечение афазии – расстройстве, связанном с инсультом.
Сейчас сотрудники чикагской клиники используют датчик, прикрепляемый к горлу, наряду с электронными биосенсорами (также разработанными в Северо-Западном университете), расположенными на ногах, руках и груди пациентов, чтобы ещё лучше контролировать процесс восстановления больных после инсульта. Система датчиков передаёт данные по беспроводной сети медикам на смартфоны или компьютеры, обеспечивая их большей информацией о пациентах.
Результаты нынешнего исследования были представлены на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что восстановиться после инсульта также поможет новый метод МРТ.
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