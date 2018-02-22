В красном вине найдены соединения, которые предотвращают болезни зубов и дёсен

Команда учёных из Американского химического общества США обнаружила в составе красного вина соединения, которые помогают поддерживать здоровье полости рта.

Речь идёт о полифенолах, которые часто содержатся в растениях. Последние производят эти химические соединения, чтобы предотвратить заражение бактериями и другими патогенами.

Ранее исследователи доказали, что полифенолы, содержащиеся в винограде, улучшают когнитивные способности и препятствуют развитию болезни Альцгеймера. Теперь же специалисты убедились, что виноградные полифенолы также защищают зубы и дёсны на молекулярном уровне.

Обычно антиоксидантное действие этих соединений исследуется в кишечнике, однако в данном случае учёных интересовали процессы, которые происходят в полости рта. Поэтому они вырастили в лабораторных условиях ткани дёсен и работали именно с ними.

Исследователи выбрали два вида полифенолов – кофеиновую и кумариновую кислоты, содержащиеся в красном вине, а также в экстракте виноградных косточек. Их интересовало, как эти соединения взаимодействуют с бактериями, которые обитают в полости рта – налипают на поверхность зубов и дёсен, образуя бляшки и провоцируя развитие налёта и кариеса, а также болезней периодонта.

В ходе экспериментов выращенные ткани сперва подвергались воздействию различных кариогенных и других вредных бактерий, а затем обрабатывались полифенолами. Контрольная группа, соответственно, оставалась без обработки.

Учёные обнаружили, что оба соединения снижают способность бактерий к налипанию на ткани дёсен. Причём оказалось, что по отдельности каждая кислота действует лучше, чем в тандеме.

Кроме того, эффективность полифенолов увеличивается в присутствии полезных бактерий вида Streptococcus dentisani. Они являются пробиотиками и используются в терапевтических целях для улучшения здоровья полости рта.

Вероятно, некоторые из положительных эффектов связаны с деятельностью метаболитов, которые образуются, когда во рту начинается переваривание полифенолов. Однако для получения полной картины следует изучить воздействие веществ на патогены более тщательно. Также авторы намерены подтвердить эффективность соединений "в контексте организма", ведь пока что они работали лишь с отдельными тканями.

Специалисты подчёркивают, что это исследование было направлено на поиск веществ, которые могут послужить для создания новых препаратов для профилактики и лечения болезней полости рта. Его итоги не означают, что красное вино следует использовать как ополаскиватель для рта или увеличивать потребление алкогольного напитка в надежде снизить риск развития кариеса.

Более того, другие соединения в составе красного вина, напротив, повреждают эмаль зубов, добавил в интервью BBC профессор Дэмиен Уолмсли (Damien Walmsley) из Бирмингемского университета (Великобритания).

Научная статья с более подробным описанием работы опубликована в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Кстати, ранее исследователи создали эффективный зубной ополаскиватель на основе наночастиц металлов, а также первую в мире вакцину против болезней зубов и дёсен.